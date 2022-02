Tournoi 6 Nations : La France avec 8 toulousains contre l’Italie

Partager Facebook

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a dévoilé l’équipe qui affrontera dimanche à 16h l’Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2022.

Peu de surprises avec quand même 8 toulousains sur la feuille de match dont Baille, Marchand, Jelonch, Dupont et Ntamack pour débuter. Et sur le banc, on retrouve Mauvaka, Cros et Ramos. Ce dernier a été préféré à Jallibert pouvant couvrir plusieurs postes à l’arrière.

Le XV de France contre l’Italie

1. Cyril Baille, 2. Julien Marchand, 3. Uini Atonio , 4. Cameron Woki, 5. Paul Willemse, 6. Anthony Jelonch, 7. Dylan Cretin, 8. Grégory Alldritt, 9. Antoine Dupont, 10. Romain Ntamack, 11. Gabin Villière, 12. Jonathan Danty, 13. Gaël Fickou, 14. Damian Penaud, 15. Melvyn Jaminet

Remplaçants : 16. Peato Mauvaka,17. Jean-Baptiste Gros, 18. Demba Bamba, 19. Romain Taofifenua, 20. François Cros, 21. Maxime Lucu, 22. Yoram Moefana, 23. Thomas Ramos