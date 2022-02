En avril, le festival Welcome in Tziganie fête ses 15 ans !

Rendez-vous à Seissan du 29 avril au 1er mai 2022 pour fêter le 15e anniversaire de Welcome in Tziganie, le festival des musiques tziganes et balkaniques.

Pour célébrer cet anniversaire, des artistes majeurs de la scène balkanique seront de la partie, ainsi qu’une des plus grandes voix du flamenco, un des groupes les plus emblématiques de musiques gitanes, et des créations inédites pour l’événement. Une édition métissée qui empruntera les nombreuses routes tziganes des plus traditionnelles aux plus novatrices.

Le théâtre de verdure de Seissan va de nouveau se parer de ses plus belles couleurs et faire résonner orchestres à cordes, danseuses envoutantes et balkan beats. Sur scène, on retrouvera GIPSY KINGS ft. NICOLAS REYES, NATACHA ATLAS & DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA, REMEDIOS AMAYA , ELVIS AJDINOVIC & JELENA MARKOVIC, PARNO GRASZT & BOHEMIAN BETYARS, RAMAZAN SESLER, BAKO JOVANOVIC, PAD BRAPAD, KAL ou encore KIRIL DJAIKOVSK.

Emotions fortes et virtuosité garanties durant ces 3 jours où le public pourra à nouveau s’affranchir des frontières, qu’elles soient géographiques ou artistiques et s’ouvrir au partage et à la fête.

Réservations : www.welcome-in-tziganie.com