Toulouse. Voyage dans le temps au Couvent des Jacobins

Le Couvent des Jacobins invite ses visiteurs à plonger dans les couloirs du temps le week-end du samedi 10 et dimanche 11 juillet.

Depuis 800 ans le Couvent des Jacobins est témoin et acteur des siècles qui ont bouleversé la vie et l’histoire de Toulouse. Samedi 10 et dimanche 11 juillet, l’incontournable Monument Historique toulousain proposera à ses visiteurs un véritable voyage dans les couloirs du temps : des personnages en costumes d’époque y accueilleront les promeneurs curieux.

Grands bâtisseurs faisant de savants calculs, frère dominicain paniqué par la peste noire, conservateur du Louvre veillant sur la Joconde, militaires sous l’empire, femme en crinoline et son mari en haut de forme… Vingt-deux comédiens raconteront de manière théâtralisée et avec un humour désopilant, les anecdotes passionnantes qui ont fait l’histoire du lieu. Le public sera invité à se promener autour et dans le monument. De rencontres en rencontres, les fantômes du passé s’éveilleront pour rallumer la flamme des souvenirs oubliés :

1 : Les bâtisseurs (1 336)

2 : L’inquisiteur (1 308 – 1 333)

3 : La peste noire (1 348)

4 : La chronique des hérétiques (vers 1260)

5 : Le Louvre aux Jacobins (1 915)

6 : Les cavaliers de l’Empire (1 810- 1865)

7 : Le banquet de Fébus (1 390)

8 : L’assassinat d’un capitoul (1 589)

9 : La veuve et le chirurgien (XVIIe siècle)

10 : Au chapitre des doléances (1 303)

11 : L’exposition d’Art et d’Industrie (1865)

Les onze saynètes imaginées en collaboration avec l’Association pour l’Histoire Vivante et interprétées par leurs comédiens, se dérouleront en continu tout au long du week-end. Interactions, humour et curiosité seront au rendez-vous !

Infos :

Samedi 10 et Dimanche 11 juillet, en continu de 10h à 18h

Tarif : animation comprise dans le billet d’entrée au cloître du Couvent des Jacobins sans supplément (5 € / 3 € / gratuit étudiants et -18 ans). Il n’est pas nécessaire de réserver pour en profiter