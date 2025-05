Toulouse Va Vibrer au Son Garage Rock d’Osees au Bikini !

Partager Facebook

Amateurs de rock garage énergique et prolifique, préparez-vous ! Le groupe incontournable Osees, mené par l’hyperactif et visionnaire John Dwyer, débarque au Bikini de Toulouse le mercredi 21 mai 2025 à 19h30 pour une soirée qui promet d’être électrique.

Avec une discographie impressionnante de plus de 20 albums studio à leur actif, Osees s’est imposé comme l’une des formations rock les plus prolifiques et respectées de sa génération. Leur réputation scénique n’est plus à faire : chaque concert est une véritable déflagration d’énergie brute, un maelström sonore qui ne laisse personne indifférent.

Considérés comme une véritable référence en matière de garage rock, Osees explore sans cesse de nouvelles sonorités, fusionnant les riffs puissants, les rythmiques hypnotiques et les expérimentations sonores audacieuses. Leur musique est un voyage intense et captivant, une plongée au cœur d’un rock garage revisité et toujours surprenant.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ou de retrouver sur scène ce groupe emblématique, dont la passion et l’engagement transpirent à chaque note. Le Bikini de Toulouse s’apprête à accueillir une véritable légende du genre pour une soirée qui s’annonce mémorable.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 21 mai 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Placement : Debout

Tarifs : à partir de 24€

Réservations :

Le Bikini