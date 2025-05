Toulouse : Voyagez au Cœur de l’Âme Québécoise avec « Le Québec c’t’au boutte ! » au Bijou !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre enchanteur du Festival « Chansons d’ici, Chansons d’ailleurs », en partenariat avec la Cave Po’, laissez-vous transporter par un spectacle émouvant et authentique ! Le Bijou de Toulouse accueillera « Le Québec c’t’au boutte ! » les mercredi 14 et jeudi 15 mai 2025 à 21h00 pour deux soirées inoubliables.

Ce spectacle touchant est une véritable traversée de l’histoire du Québec à travers ses plus belles chansons. Des incontournables de légendes telles que Félix Leclerc et Robert Charlebois aux trésors plus confidentiels mais tout aussi précieux de Fred Pellerin et Raymond Lévesque, « Le Québec c’t’au boutte ! » est une invitation à la découverte de l’identité québécoise en musique.

Co-écrit par le talentueux multi-instrumentiste Étienne Diotte et l’autrice-compositrice-interprète reconnue La Morissette, ce voyage musical vous mènera des chants patriotiques poignants du XIXe siècle jusqu’aux sonorités vibrantes du Québec moderne. Laissez-vous bercer par les mélodies, les textes et les émotions qui ont façonné une culture riche et attachante.

C’est une immersion unique et profondément touchante dans l’âme québécoise, une occasion rare de découvrir son histoire et sa sensibilité artistique… à deux pas de chez vous, dans l’atmosphère intime et chaleureuse du Bijou.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 14 et jeudi 15 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 10€

Réservations :

Le Bijou