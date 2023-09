Toulouse. Une oeuvre unique en Lego pour la Coupe du Monde

Partager Facebook

Mercredi, le célèbre brick-artist Nathan Sawaya a dévoilé à Toulouse l’oeuvre « Try » créée, spécialement dans le cadre de la coupe du monde de rugby.

À deux jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby, EDF Hydro Sud-Ouest et Exhibition Hub ont dévoilé hier aux Espaces EDF Bazacle, l’œuvre inédite « Try » que le plus célèbre des brick-artist Nathan Sawaya a créé spécialement pour le Stade Toulousain et la ville de Toulouse.

Cet œuvre, composée de 18600 pièces, est désormais visible dans le cadre de l’exposition « The Art of the Brick » qui est installée à Toulouse depuis juin dernier dans les Espaces EDF Bazacle.

L’exposition a reçu depuis son ouverture une moyenne de 800 personnes par jour et compte tenu de son succès, Exhibition Hub et EDF Hydro Sud-Ouest ont annoncé sa prolongation jusqu’au 14 janvier 2024.

