Toulouse : Une Nuit du Printemps 2021 en direct sur Internet

Le 13 mars 2021, la Nuit du Printemps aura lieu en direct sur internet en raison des conditions sanitaires actuelles.

Le Printemps du Rire est de retour pour un mois de rire et de bonne humeur à Toulouse et dans toute la Haute-Garonne en mars 2021. Nouvelle identité visuelle et nouveauté pour la Nuit du Printemps.

L’affiche 2021 marque un nouveau tournant artistique dans le choix du visuel qui abandonne la photographie pour une illustration printanière et contemporaine. Ce qui n’empêchera pas le festival de proposer une programmation caustique de qualité, de bousculer les idéologies.

Evidemment, cette édition particulière est organisée en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire.

C’est pourquoi LE PRINTEMPS DU RIRE a pris la décision, très tôt, de trouver une alternative à la soirée phare du festival en lançant LA NUIT DU PRINTEMPS PART EN LIVE. Rendez-vous le 13 mars pour 2h30 de rire en direct et sur internet à un tarif très abordable de 5€, afin que le plus grand nombre de spectateurs puissent en profiter.

Retrouvez toutes infos et la billetterie sur leprintempsdurire.com