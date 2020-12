Toulouse.Une installation de Georges Rousse au Pont Saint-Pierre

Partager Facebook

A l’heure où les musées sont fermés, le Centre d’art nomade de la Mairie de Toulouse continue de proposer de l’art accessible à tous sur l’espace public, avec l’installation d’une œuvre du photographe et plasticien Georges Rousse au Pont Saint-Pierre.

Après avoir marqué le parvis d’entrée du MEETT avec une œuvre conçue en dialogue avec le majestueux bâtiment de Rem Koolhaas, l’artiste Georges Rousse utilise un point fort de Toulouse intramuros, le Pont Saint-Pierre, comme décor à une construction disruptive, éclatante. L’oeuvre, via ses dimensions importantes et le choix des couleurs vives – jaune de la croix occitane et rouge du blason de Toulouse – existera avec force dans l’embrasure urbaine du fleuve, adossée à l’imposant pont.

Éclairés à la tombée du jour, les deux disques qui la composent peuvent apparaître comme une représentation de l’énergie vitale, locale, lors des jours les plus sombres de l’année, puisque l’œuvre sera présente jusqu’à l’arrivée du printemps.

Cette installation de grande envergure (disques de 5,40 m de diamètre) et de couleurs vives, visible par toutes et tous en extérieur, a été pensée pour dialoguer avec le Pont Saint-Pierre, mais aussi avec Toulouse, son histoire, ses couleurs.

Le Centre d’art nomade de la Mairie de Toulouse programme des expositions et des résidences de création à Toulouse et dans sa métropole.

Il présente des événements artistiques dans des lieux atypiques, non familiers de l’art contemporain, dont l’espace public, et favorise les collaborations avec des musées, des lieux de spectacle vivant, des monuments historiques et des sites, à l’instar de hangars industriels, de friches ou d’immeubles en travaux (ex Cinéma UGC, ancien réservoir, Chapelle des Cordeliers…)

>> du 21 décembre 2020 au 21 mars 2021, Pont Saint-Pierre