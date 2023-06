Toulouse.  Une belle édition pour RIO LOCO 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Malgré une journée de dimanche annulée, le festival Rio Loco a connu une édition exceptionnelle autant musicalement que par sa fréquentation. Au total, c’est 73 567 personnes qui ont découvert le Mundo Mix à Toulouse.

Sur les bords ensoleillés de la Garonne, au cœur du parc majestueux de la Prairie des Filtres à Toulouse, le festival Rio Loco a ouvert un nouveau chapitre de sa longue histoire. C’est en invitant le public à vivre une épopée musicale inédite que cette 28ème édition, Mundo Mix, a ouvert ses portes en grand.

Tout a débuté avec le concert hors norme en hommage à Tony Allen. Ce qui s’annonçait hors norme à la fois par ses invités (Damon Albarn, Cheick Tidiane Seck, Oxmo Puccino Mah Damba, Pongo…) et par sa durée (plus de 2h30 sur scène), restera dans les mémoires pour son caractère unique et exclusivement joué à Toulouse (un concert capté en direct par Radiofrance-Fip et à retrouver en rediffusion). Ce soir-là, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont assisté à ce grand moment de musique, « Celebrating Tony Allen – Spirit of The Drum ».

A côté des têtes d’affiche, Rio Loco a présenté les nouveaux courants et les talents émergents des cinq continents. Des artistes pop comme Noga Erez, « la Björk du rap de Tel Aviv », à Lous and The Yakuza pour la première fois à Toulouse et dont le concert a électrisé le public ; en passant par des artistes engagés comme la légende du reggae Tiken Jah Fakoly, la chilienne et nouvelle vague du rap latino, Ana Tijoux, à l’artiste iranienne Liraz venue chanter la liberté dans une pop-électro persane des années 70, c’est toute une scène actuelle qui a fait vibrer le public de la Prairie des Filtres.

Le dimanche 18 juin, annoncé comme un final flamboyant entre les Black Indians 79rsGANG dans leurs costumes gigantesques et Imany Voodoo Cello avec un ensemble de violoncelles, n’aura pas eu lieu.

Ce jour-là, l’alerte météorologique orange, a contraint la direction du festival et la Mairie de Toulouse à annuler sa dernière soirée de la 28ème édition de Rio Loco Mundo Mix.

Un bilan sur 4 jours

Le bilan de l’édition 2023 révèle cependant un caractère exceptionnel de fréquentation en seulement 4 jours à la Prairie des Filtres. Ce sont 65 867 festivaliers qui se sont retrouvés en bord de Garonne du 14 au 17 juin et ont participé à cette édition Mundo Mix qui marque un tournant dans l’histoire de Rio Loco. Avec une fréquentation record (+ de 40% à la Prairie des Filtres par rapport à 2022), digne des années pré-Covid et malgré l’absence de sa soirée de clôture, le public a répondu présent. En tout, avec la Valise Rio Loco et les concerts dans la ville, c’est 73 567 spectateurs pour Rio Loco 2023.

La Méditerranée à l’honneur en 2024

La 29ème édition du festival Rio Loco se tiendra du mercredi 12 au dimanche 16 juin 2024. Une édition qui a pour nom ODYSSEA et qui invitera le public à découvrir les musiques du pourtour de la mer Méditerranée : de la France à l’Espagne en passant par les pays du Maghreb jusqu’au Liban, Israël, sans oublier la Turquie, l’Italie, la Grèce, la Croatie et bien d’autres…