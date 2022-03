Toulouse : Trentotto ouvre une 3e boutique !

Partager Facebook

Après Quint et le centre-ville, Trentotto ouvre une troisième boutique autour de Toulouse à L’Isle-Jourdain.

Le 12 mars dernier, Trentotto a ouvert un nouvel espace de 350 m2 aux portes de Toulouse à L’Isle-Jourdain. Avec ce nouveau lieu Stephan Oddos poursuit le développement du groupe familial So Group qui a généré plus de 11 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Une stratégie de croissance qui a déjà porté ses fruits avec le succès du shop à Quint ouvert en 2020 et le lancement du site commerce en 2021. Le Magasin propose désormais du design et des cadeaux 24h/24, 7jours/7.

Il y a deux ans Stephan Oddos a fait le choix de sortir de Toulouse en ouvrant une 2ème boutique à Quint- Fonsegrives. Un choix qui répondait à la demande d’une clientèle en recherche d’une boutique design, sans avoir l’obligation d’aller au centre-ville de Toulouse. Toulouse.

« Aujourd’hui je suis heureux et fier du succès de Trentotto Quint ! Nous avons su en faire un lieu unique avec un esprit maison de campagne en magnifiant l’architecture de cette ancienne ferme. Nous touchons une nouvelle clientèle et nos habitués, heureux d’une escapade au vert !»confie Stephan Oddos.

Un nouveau challenge à l’Isle Jourdain

Sur plus de 350 m2, les clients de Trentotto L’Isle-Jourdain pourront découvrir du mobilier d’intérieur et d’extérieur, des objets de décoration, de la, mode…Toutes les marques qui font l’ADN de l’enseigne seront présentes : Alessi,Ferm Living, Vitra, Lexon, Serax, Martinelli Luce, Artemide, Culti, Ethnicraft, B&B Italia, Houe, Fatoboy, Fermob, Vincent Sheppard, Ethnicraft, Hay, …

« Il ne faut pas non plus oublier que L’Isle-Jourdain est une destination loisirs avec son lac et son golf. Paniers pique-nique, serviettes de plage, casquettes, gourdes… toute une offre autour des loisirs sera proposée avec la touche Trentotto ! Des marques tendances, des produits que l’on ne trouve nulle part ailleurs» confie Christine responsable de la boutique.

La boutique offrira également un service gracieux d’accompagnement de projets d’aménagement ou de réaménagement intérieur ou extérieur. L’équipe, composée d’architectes et de décorateurs, présente également sur les autres boutiques, est là pour poser un regard neuf sur les projets et pour les traduire en solutions d’aménagement, de couleurs et de mobilier.

Trentotto L’Isle-Jourdain

2 rue du Corps Franc Pommiès – L’Isle-Jourdain

Ouvert du mercredi au vendredi – 10h30 -13h30 – 14h30 – 19h / le samedi 10h30-19h sans interruption /

le dimanche 11h-17h sans interruption