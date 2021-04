Chez Tonton s’occupe du Twitter du Toulouse FC en Coupe de France

Partager Facebook

Vous n’êtes pas prêts ! Le bar Chez Tonton, installé place Saint Pierre, et très actif sur les réseaux sociaux, prend les commandes du compte Twitter du Toulouse FC pour le match de Coupe de France ce mercredi face à Saumur.

Humour et auto dérision seront au programme de la soirée. Début mars, le CM du Toulouse FC a décidé de lancer un petit concours : Prenez les commandes du compte twitter de l’actuel second de Ligue 2 le temps d’un match ? Le bar toulousain ne peut répondre une première fois favorablement à cause de son premier anniversaire intelligent.

Mais le TFC lui lance un autre défi si Chez Tonton possède un maximum de retweet, ils pourront participer à une rencontre.

𝘾𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩𝙚𝙙 @cheztontontlse 🤝



Votre défi : à chaque niveau de RT atteint, vous prenez les commandes du compte en @coupedefrance ⤵️



1957 RT = notre 8ème

5131 RT = l’éventuel 1/4

31000 RT = l’éventuelle 1/2

51000 RT = l’éventuelle finale



Chauds ❓😏 https://t.co/uQr8683XHM — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 10, 2021

DU COUP RÉCAPITULONS:



LE TOULOUSE FC NOUS DONNE SON COMPTE POUR LA SUITE DU PARCOURS EN COUPE DE FRANCE EN FONCTION DE VOS RETWEETS!



LE TWEET À RT EST CELUI CI!



FAIS RETWEETER TOUTE TA FAMILLE ET MÊME TON LABRADOR!



OBJECTIF OU PAS OBJECTIF ON VA ENSEMBLE AU STADE DE FRANCE!💜 https://t.co/iK241Ir2uO — Chez Tonton – Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) March 10, 2021

Le match sera donc en direct sur Twitter entre les mains de Chez Tonton. Et d’une façon plus sérieuse sur les autres réseaux sociaux du Toulouse FC . Bon match !