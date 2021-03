Toulouse. Scientilivre 2021, un festival 100% digital

Partager Facebook

Ce mercredi débute la 21e édition de Scientilivre 100% digital. Conférences, auteurs, ateliers à suivre en direct du 3 au 10 mars et à retrouver en replay.

L’association Délire d’encre organise, depuis déjà 21 ans, le Festival Scientilivre, festival hybride entre sciences et littérature. Il a pour objectif « de contribuer au développement de la Culture Scientifique et Technique en Occitanie, de favoriser les liens entre les scientifiques, les auteurs et le grand public, de promouvoir la lecture chez les jeunes en s’appuyant sur leur curiosité et d’éveiller l’esprit d’observation et l’esprit critique à travers une approche expérimentale et ludique de la science ».

Chaque année, la manifestaion réunit pas moins de 10000 visiteurs à la Diagora Labège le temps d’un weekend pour partager mais aussi rencontrer des auteurs comme Bernard Werber, le philosophe Michel Serres ou encore le physicien Etienne Klein.

En 2021, Scientilivre s’adapte

Comme de nombreux festivals, il faut s’adapter à la situation sanitaire actuelle. Un format 100% numérique a lieu. « Opter pour ce choix audacieux, c’est privilégier, dans un souci de partage, la découverte, l’éveil des consciences aux enjeux et visions du monde actuel et surtout de rendre possible, pour les habitants de la région Occitanie mais aussi de la France entière, cette rencontre tant attendue avec des auteurs, scientifiques, chercheurs… » explique les organisateurs.

L’Insolite Nature sera au coeur de cette édition 2021. des ateliers, des conférences et débats abordent quatre thématiques principales :La faune et la flore ;Les paysages d’hier et d’aujourd’hui ;La nature face au climat ;Nos petites actions pour demain.

Du côté des invités, encore du beau monde avec Patrick Baud, Myriam Baran, Christophe Carpentier, Christophe Dougnac, Hugo le Chevalier, Delphine Gosset, Christian Grenier, et tant d’autres à découvrir ici : https://scientilivre.org/invites/

Plus d’infos et programmation : https://scientilivre.org/