Le concert de DJ Snake dans les cinémas Gaumont Toulouse et Labège

Le jeudi 27 aout, les cinémas Gaumont Toulouse et Labège diffuseront le concert de DJ Snake enregistré à Paris La Défense Arena en février dernier.

Le 22 février dernier, DJ Snake, l’artiste français le plus écouté au monde, a offert un concert unique à Paris La Défense Arena qui a fait de lui le premier artiste dans l’histoire de la musique électronique à se produire dans une salle aussi grande. De Turn Down For What, Lean On, Magenta Riddim à Taki Taki, Loco Contigo, Let Me Love You, il a fait danser plus de 40 000 spectateurs.

Plus de 20 caméras ont immortalisé ce concert historique à la scénographie spectaculaire dont le film, réalisé en 4K, est à découvrir sur grand écran dans des conditions techniques et artistiques optimales.

Les cinémas Pathé et Gaumont diffuseront cet événement musical le jeudi 27 août à 21h.

Informations, tarifs et réservations :

www.cinemaspathegaumont.com