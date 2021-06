Toulouse. Rencontre avec Philippe Croizon à la Cité de l’Espace

Partager Facebook

Le Vendredi 18 juin à 15h30, Philippe Croizon sera en direct à la Cité de l’Espace de Toulouse, et sur Youtube, pour parler de ses projets spatiaux.

La Cité de l’espace, en partenariat avec la société COMAT accueille un invité d’exception : le sportif français Philippe Croizon. Véritable exemple de persévérance et de courage, Philippe Croizon multiplie les exploits malgré son handicap.

En 2010, il devient ainsi le premier (et l’unique) sportif à traverser la Manche à la nage malgré l’absence de ses membres. Passionné d’espace, Philippe Croizon s’est lancé un nouveau défi : partir dans l’espace.

Ce vendredi 18 juin il nous expliquera ses projets spatiaux. Il reviendra sur son parcours et ses victoires, sur son expérience exceptionnelle de sportif et partagera sa passion pour l’espace et son nouveau défi : embarquer à bord d’un vol spatial habité dans les années à venir.

Infos :

« TOUT EST POSSIBLE »

Rencontre avec Philippe Croizon

Vendredi 18 juin à 15h30

Réservations : https://www.cite-espace.com/billetterie/

En direct de la Salle Vega à la Cité de l’espace (pour les visiteurs munis d’un billet) ou en direct sur Youtube : https://www.youtube.com/c/citedelespace