Toulouse. Le Festival du Livre de Jeunesse de retour fin janvier !

Le 19 ème Festival du Livre de Jeunesse Occitanie se tiendra les 29, 30 et 31 janvier 2021 à Saint-Orens de Gameville et dès le mois janvier 2021 dans les communes de Toulouse Métropole avec pour thème « Histoires de temps ».

Evénement régional fréquenté par des professionnels et les amateurs de littérature jeunesse, le Festival offre cette année une programmation autour de ces livres pour enfants qui parlent de notre rapport au temps.

Cette édition invitera petits et grands à conjuguer le Temps à tous les temps. Celui qui passe, qui reste, qui nous échappe… celui de l’enfance, à la fois bref et vaste, des secrets, des souvenirs. L’écoulement du temps permanent et inéluctable ne cesse de nous rappeler qu’il ne faut pas le perdre. La thématique du temps est une notion récurrente en littérature jeunesse.

A chaque édition, à partir d’une thématique (en 2021, ce sera «histoires de temps»), le Festival met en lumière un éditeur jeunesse francophone et des auteurs et illustrateurs. Cette année, le choix s’est porté sur l’éditeur « L’atelier du poisson soluble», qui défend la liberté de création en soutenant des projets atypiques, avec une originalité graphique, des histoires décalées et des thématiques rarement abordées. Une place privilégiée sera offerte à une nouvelle génération d’auteurs et illustrateurs régionaux par des débats, des ateliers d’illustration et des dédicaces durant tout le week-end.

A partir du 23 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier, venez découvrir des auteurs et illustrateurs à travers des expositions, des lectures, des spectacles, des ateliers d’illustration, des ateliers d’écriture, des rencontres en librairie, dans les communes de Toulouse Métropole et surtout Saint-Orens.

Le site Internet du Festival http://festival-livre-jeunesse.fr