Toulouse, Préparez-vous à Accueillir les Légendes du Reggae Mondial : Groundation au Bikini !

Le Bikini va vibrer au son roots et progressif de Groundation ! Formé en 1998, le groupe californien est une véritable institution du reggae mondial et se produira sur la scène toulousaine le vendredi 10 octobre 2025 à 19h30 !

Dès leurs deux premiers albums, « Young Tree » et « Each One Teach One », Groundation a imposé un son roots singulier qui leur est propre. En 2002, la sortie de leur masterpiece, « Hebron Gate », a connu un succès immédiat, propulsant le groupe vers une renommée internationale grâce à leur reggae roots progressif et unique.

Après le départ de certains membres originaux, le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé en 2018 autour de son leader charismatique, Harrison Stafford. Il s’est entouré de musiciens talentueux issus de la prestigieuse Sonoma State University, tout comme lui. De cette nouvelle alchimie est né un son reggae toujours empreint de jazz, enrichi par la créativité et le talent de cette nouvelle génération, honorant ainsi la réputation que Groundation a forgée depuis ses débuts.

Après plus de deux décennies et neuf albums studio, Groundation, qui a contribué à définir le reggae roots américain, est de retour avec son 11ème album studio ! Cette nouvelle œuvre perpétue la légende du groupe avec la même exigence d’une musique recherchée et d’une qualité sonore irréprochable, enregistrée en 100% analogique.

Harrison Stafford, à la tête de la formation, possède ce don de créer des morceaux intenses aux arrangements complexes mais envoûtants, mêlés à des paroles engagées, poétiques et profondément humaines. Dans sa démarche de respect de la musique et de défense de l’analogique, le groupe a choisi d’enregistrer son nouvel album dans le célèbre ICP Studio de Bruxelles, qui a accueilli les plus grands noms de la musique. Le mixage sera quant à lui assuré par le légendaire Jim Fox (Lion and Fox Studios). Un assemblage de talents qui annonce un album d’une qualité et d’une vision exceptionnelles.

Ne manquez pas cette occasion unique de voir sur scène l’une des figures les plus importantes du reggae mondial !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 10 octobre 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs :

– Catégorie 1 : 32€

– Catégorie 2 : 29€

Réservations :

Le Bikini