Plongez dans la Poésie Visuelle et Émotionnelle de « A day in a life » au Théâtre du Grand Rond de Toulouse !

Ne manquez pas une expérience théâtrale unique et captivante ! Le Théâtre du Grand Rond de Toulouse vous invite à découvrir la création « A day in a life » les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mai 2025 à 21h00.

Imaginez un matin comme tant d’autres. La radio murmure, ou peut-être est-ce un téléphone vibrant. Les notifications incessantes des réseaux sociaux et le flux constant de l’actualité rythment l’espace, et le monde extérieur, avec sa complexité et ses urgences, déferle dans cet intérieur encore bercé par le sommeil. Le monde extérieur ne nous laisse pas le choix, il s’immisce partout, dans chaque recoin de notre conscience.

« A day in a life » ausculte avec une sensibilité rare cette confrontation quotidienne. On a beau s’affairer à des gestes simples, préparer des crêpes ou savourer la douceur d’un café, tenter de s’accrocher à un instant de pureté. Rien n’y fait. Le monde extérieur frappe aux portes de notre esprit. Et ce monde extérieur ne va pas bien.

Ce spectacle poignant nous raconte ce combat ordinaire que beaucoup mènent : celui de préserver, malgré tout, un petit espace d’innocence, un écho de l’enfance et une part d’insouciance face à la catastrophe imminente. « A day in a life » réussit le tour de force de rendre cette lutte quotidienne aussi ludique et espiègle qu’un jeu d’enfant qui aurait grandi trop vite…

Une première étape de travail de cette création a été présentée lors du festival TAPAGES, suscitant déjà l’enthousiasme. Aujourd’hui, nous pouvons vous le dire : quasiment sans paroles, à la croisée précise du théâtre et de la danse, ce spectacle est un véritable bijou, longuement poli par une artiste que le Théâtre du Grand Rond vous recommande chaleureusement. Laissez-vous surprendre par cette proposition artistique audacieuse et émouvante.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Théâtre du Grand Rond, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 15,80€

– Catégorie 2 : 11,80€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr