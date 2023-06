Toulouse Plages, prêts rallongés, horaires…la Bibliothèque de Toulouse à l’heure d’été

Partager Facebook

Les bibliothèques de Toulouse se mettent dans l’ambiance estivale jusqu’à la rentrée.Emprunts rallongés, présence à Toulouse Plages : voici tout ce qu’il faut savoir !

Les beaux jours sont de retour, et l’été est enfin là. Les Bibliothèques de Toulouse s’adaptent donc à cette période estivale avec plusieurs modifications comme les horaires d’ouverture ou la possibilité de rallonger son prêt de documents. Enfin, on retrouvera toute l’équipe à Toulouse Plages, l’un des moments préférés des Toulousains l’été!

Ouvert / Fermé ?

À partir de mardi 11 juillet, les bibliothèques seront ouvertes ponctuellement avec des horaires adaptés et des périodes de fermetures. Pendant cette période, il est conseillé de se rendre sur www.bibliotheque.toulouse.fr pour connaître les informations précises de la bibliothèque qui vous intéresse !

Prêts rallongés

Comme chaque été, empruntez plus… et plus longtemps ! Vous pouvez emprunter 30 documents pour 11 semaines. Et si vous ne souhaitez pas vous encombrer de trop d’ouvrages, rendez-vous sur mabm.toulouse-metropole.fr/ et profitez plus que jamais de l’offre numérique en ligne de chez vous.

La Bib de Toulouse prend aussi ses quartiers d’été

Filez sur l’espace Biblioplage à la Prairie des Filtres, du 21 juillet au 27 août de 9h30 à 21h. Une parenthèse estivale aux airs de bord de mer pour prendre le temps de bouquiner des revues, livres, BD et mangas ou encore des albums pour les plus petits.

Tout au long de l’été, profitez avec les tout-petits de lectures le matin, ou participez aux ateliers créatifs avec toute la famille l’après-midi. Vous trouverez des ateliers numériques, des lectures en langue des signes et à voix haute pour les enfants avec la librairie l’Ouïe Lire ou encore la Troc Machine pour déposer livres, revues ou jeux et prendre ceux qui vous plaisent en toute liberté… C’est les vacances !

Toutes les infos : www.bibliotheque.toulouse.fr