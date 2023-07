Toulouse Plages fête ses 20 ans jusqu’au 27 aout

Partager Facebook

Bon anniversaire Toulouse Plages. Tout l’été, la ville rose fêtera les 20 ans de cet événement si chère aux toulousains à la Prairie des Filtres et au Port Viguerie.

Le grand rendez-vous populaire de l’été revient du 21 juillet au 27 aout à la Prairie des Filtres pour fêter ses 20 ans. Entre amis, en famille, en solo, en tribu, Toulouse Plages offre la possibilité de profiter de nombreuses animations de 9h30 à 21h. Près de 5 000 personnes peuvent accéder en même temps à ce site pendant les 38 jours d’animation.

Depuis 20 ans, la ville Rose tient à offrir aux habitants un moment hors cadre, hors du temps. Une réponse au pouvoir d’achat en étant accessible à tous. Une réponse pour les familles, les jeunes et les seniors qui ne partent pas en vacances. Une réponses pour se rafraichir en cas de fortes chaleurs. Le tout avec des espaces sur sable, sur herbe, sur l’eau, avec des activités et des sports tout l’été.

Du Sport à Toulouse Plages

Plus d’une trentaine de sports seront présents sur le sable de la Prairie des filtres. Des sports olympiques, comme le basket 3×3, l’escalade, le beach-volley, le badminton, le rugby, l’aviron, le canoë-kayak, le tennis de table… mais aussi des sports comme le football américain (sans contact), le disc golf, le beach tennis, la pétanque, des jeux de lancer.

Il y aura des nouveautés aussi avec :

Jeux d’eau ecoresponsable : Inscrite dans le cadre du plan « Toulouse + fraîche », une nouvelle plateforme aqualudique de 100m² est proposée côté Pont Neuf. Elle est composée de 9 jets et 7 jeux d’eau dans une structure fermée et sécurisée. Elle dispose d’une rampe d’accès pour personnes en situation de handicap et peut accueillir simultanément une cinquantaine de personnes.

Rugby sur l’herbe au niveau de l’espace cours Dillon pour préparer la Coupe du Monde 2023.

De nouvelles disciplines sont présentés tout l’été

Enfin, le 21 juillet, grande soirée urbaine avec des démonstrations de BMX, Skate, Breakdance et un tournoi de basket 3X3 et 1×1.

Des zones pour tous les publics

Toulouse Plages se décompose en plusieurs zones différentes. Que vous soyez sportif ou plutôt farniente, il y en aura pour tous les gouts. Comme chaque année, les visiteurs retrouveront l’espace nautique pour embarquer sur la Garonne, l’espace beach , un terrain de pétanque, de basket 3 contre 3, un plancher de fitness, etc. Les plus jeunes auront leurs espaces de jeux habituels : bac à sable, jeux gonflables, jeux d’eau, trampolines, accrobranche, etc. Pour le farniente, rendez-vous à la ludoplage pour découvrir de nombreux jeux ou à la biblioplage pour bouquiner à l’ombre des arbres. Le programme détaillé de chaque journée sera consultable sur toulouse.fr

Enfin, la plage s’installe aussi port Viguerie avec la grand roue, la guinguette Racines et des escapades à bord d’un bateau sans permis.

Toulouse Plages

Du 21 juillet au 27 aout

Prairie des Filtres