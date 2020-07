Toulouse Plages de retour du 11 juillet au 6 septembre

Partager Facebook

La ville de Toulouse a annoncé les dates de l’édition 2020.

Il y a quelques semaines, on apprenait que l’édition 2020 de Toulouse Plages aurait lieu sous certaine condition. Désormais, on en sait plus sur les dates. Le site port Viguerie de Toulouse Plages vous accueillera du 14 juillet jusqu’au 6 septembre avec sa grande roue ! La prairie des Filtres et ses nombreuses animations ouvre du 11 juillet au 23 août.

Dans les prochains jours, la ville rose dévoilera le programme complet pour profiter des activités sportives et ludiques en bord de Garonne.