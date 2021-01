Toulouse. Place à la Nuit des Idées en Ligne ce jeudi

Partager Facebook

Nouvelle édition ce jeudi 28 janvier à 18h pour la Nuit des Idées à Toulouse avec comme thématique le Don : « Proche et créatif par le don et le lien ».

L’université de Toulouse et le Pacte Civil organisent cet événement à Toulouse dans le Cadre de la Nuit des Idées. Le thème concerne l’importance du don et de la création de liens de proximité pour développer une économie résiliente et respectueuse des écosystèmes. Georges Dhers, responsable du collectif pacte civique de Toulouse, animera la soirée avec autour de lui des spécialistes , des sociologues ou encore des économistes :

> Alain Caillé: professeur émérite de sociologie à l’université paris Ouest Nanterre, fondateur de la revue du Mauss (mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales). Co-créateur du mouvement des convivialistes, il a permis une approche transdisciplinaire de l’œuvre de marcel Mauss et du paradigme du don.

> Jean-Baptiste de Foucauld: ancien commissaire au plan, fondateur du Pacte civique, de Solidarités nouvelles face au chômage, et de Démocratie et spiritualité

> Jean-François le Guillou: président d’Actypoles-Thiers et administrateur de l’association « Territoires zéro chômeur de longue durée »

> Jean-Francois Noubel: chercheur en intelligence collecte. Il théorise l’économie du don .(vidéo)

> Tristan Hauck: directeur des partenariats: AG2R LA MONDIALE

Rendez-vous ce jeudi 28 janvier à 18h sur https://pactecivique.fr/

La Nuit des Idées 2021

Des îles Fidji à San Francisco, en passant par Séoul, Tel Aviv ou Bogota, au fil de la nuit, embarquez dans une expérience numérique exceptionnelle de 24 heures pour un véritable tour du monde de la pensée ! En France, plusieurs rendez-vous ont lieu le 28 janvier. Tout le programme : https://www.lanuitdesidees.com/