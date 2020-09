Toulouse participe à la journée mondiale « World Clean Up Day »

Rendez-vous à Toulouse ce samedi pour une journée exceptionnelle en faveur de la planète.

Samedi 19 septembre, à l’occasion de la journée mondiale « World Clean Up Day », la Mairie invite les Toulousains à participer de 10h à 15h, comme des millions de citoyens à travers le monde, à une journée de ramassage des déchets sauvages. 10 points de rendez-vous sont proposés à Toulouse. Il suffit de s’inscrire.

Le « World CleanUp Day » est une mobilisation citoyenne et environnementale née du mouvement « Let’s Do It », formé en 2008 en Estonie. Il avait alors réuni 4% de la population du pays pour nettoyer en quelques heures 10 000 tonnes de déchets.

L’objectif de cette journée est de fédérer toutes les énergies à l’échelle mondiale et de générer une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages. Des millions de citoyens dans 150 pays s’engagent désormais dans cette opération « World CleanUp Day, nettoyer la planète en 1 jour ».

En 2020, l’objectif national est de rassembler 3,5 millions de participants en France, soit 5% de la population ! Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse s’associent au mouvement pour la troisième année consécutive !

>> Retrouver toutes les informations et le plan des 10 sites de rendez-vous sur toulouse.fr

>> Pour participer, penser à prendre des gants solides et à mettre une tenue adéquate. Des poches pour le ramassage seront fournies et les consignes de sécurité seront données sur place.