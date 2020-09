Toulouse. Cérémonie de clôture du Festival FIFIGROT 2020 !

Partager Facebook

Le FIFIGROT se termine ce dimanche 20 septembre à l’ABC avec la cérémonie de remise des Amphores et la clôture du Festival.

En présence de la grande prêtresse du festival Blanche Gardin, de Benoît Delépine, et des nombreux invités du festival, le FIFIGROT met un terme à sa belle édition 2020 en remettant les Amphores aux meilleurs films de cette semaine folle et incroyable.

Une cérémonie de clôture n’est rien sans l’avant-première d’un long métrage. Les toulousains pourront découvrir Last Words de Jonathan Nossiter avec Nick Nolte, Charlotte Rampling ou encore Stellan Skarsgard et Valeria Golino.L’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et joyeuse, par les cinq derniers êtres humains. Porté par d’immenses comédiens dans une ambiance post-apocalyptique, Last words est un magnifique hommage au cinéma qui clôture de la meilleure des manières cette 9e édition du Fifigrot consacrée aux mondes d’après.

Rendez-vous ce dimanche 20 septembre à 15h à l’ABC. Plus d’infos : www.fifigrot.com