Toulouse. Palmarès de la 28e édition de Cinespaña

Le film Creaturas de Carlos Vermut remporte la Violette d’or du meilleur film lors de la 28e édition de Cinespana à Toulouse.

La 28e édition de Cinespana s’est terminée ce weekend avec le traditionnel palmarès. Et, c’est le film Creaturas de Carlos Vermut (La nina de Fuego), qui repart avec la Violette d’or du Meilleur Film, le prix d’interprétation masculine pour Nacho Sanchez et le prix de la meilleure photographie. Le film raconte l’histoire de Julián, la vingtaine, un talentueux concepteur de jeux vidéo spécialisé dans la création de monstres, mais tourmenté par un obscur secret. Lorsque sa route croise celle de Diana, étudiante en histoire de l’art, il imagine une nouvelle créature qui, bien que virtuelle, ne va pas tarder à chambouler toute son existence. Creaturas se caractérise par une exigence certaine dans le refus de la facilité et dans l’examen clinique de l’horreur tapie chez nombre d’humains.

Coté interprétation féminine, le prix revient à Susi Sanchez pour sa prestation remarquable et remarquée dans Cinco Lobitos. D’ailleurs le Prix étudiant nouvelle cinéaste revient à Alauda Ruiz de Azua pour ce magnifique film.

Victor Iriarte repart avec le prix de la réalisation pour Sobre Todo de noche. Le film 20 000 espèces d’abeilles repart plusieurs prix dont Meilleur scénario, Nouvelle cinéaste et le prix du public.

Pour en savoir plus sur les films, une seule adresse : www.cinespagnol.com