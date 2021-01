Toulouse.« Mon sang pour les autres » cette semaine au Capitole

Partager Facebook

Du 20 au 23 janvier, l’opération « Mon sang pour les autres » se tiendra au Capitole.



Créée en 1998 par le Rotary, cette opération est la plus grande collecte de France : 47.000 donneurs dont 15.000 donnaient pour la première fois depuis sa création. En 2019, il y a eu 1.610.173 donneurs dont 288 382 nouveaux donneurs.

Dans une semaine, l’opération Mon Sang pour les autres est de retour pour sa collecte annuelle auprès du public toulousain. Depuis 1998, les toulousains donnent leur sang pour fournir des stocks de plus en plus bas à cause de la Covid 19. Sur quatre jours, près de 3000 donneurs sont attendus. https://www.facebook.com/MSPLAtoulouse/posts/5154897947883836

L’opération sera entourée des parrains Fabien Gilot et Perrine Laffont présents sur le site pour s’entretenir avec les donneurs. Autour des toulousains, plus de 400 bénévoles du rotary seront présents, le personnel de l’EFS Toulouse et des animations tout au long de la journée.

Collecte de Sang – Toulouse

Du 20 janvier au 22 janvier de 13h à 19h

Samedi 23 janvier de 12h à 19h

> https://www.facebook.com/MSPLAtoulouse/