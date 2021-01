Ligue 2 : Le Toulouse FC consolide sa deuxième place

Partager Facebook

Samedi, le Toulouse FC s’est imposé pour le compte de la 20e journée de Ligue 2 face à Grenoble (2-0). En signant ce succès, le TFC consolide sa place de deuxième du Championnat.

Après son match nul, le TFC avait à coeur de relancer la machine. Et c’est chose faite en ce samedi au Stadium de Toulouse. Les toulousains ont réussi le break dans le second acte.

Dans le premier, les violets et grenoblois se rendent coup pour coup et personne ne se détache réellement dans la partie. Il faudra attendre la 65e pour voir Toulouse ouvrir la marque par Vakoun Bayo, très déterminant depuis son entrée en jeu. Le toulousains est aussi au centre du second but : Kelvin Amian sert Vakoun Bayo, esseulé et certainement pas en position de hors-jeu, qui remonte jusqu’à la surface avant de servir Amine Adli entre deux défenseur qui termine le beau travail (2-0, 73e).

Toulouse prend les points de la victoire et peut se focaliser sur la Coupe de France face à Nimes cette semaine puis un déplacement à Sochaux lundi 25 janvier prochain.