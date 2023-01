Toulouse. Les soirées Winter de la Friche Gourmande ça continue ! 

Partager Facebook

La Friche Gourmande prolonge des soirées Winter tous les premiers samedis du mois jusqu’au 15 mars 2023.

À l’heure ou la neige se fait rare dans les stations de ski, la Friche Gourmande propose tous les 1ers samedis de chaque mois et tout au long de la saison d’hiver ses soirées WINTER ! Au programme : des DJ sets, soirées saxo et UNE MACHINE À NEIGE pour offrir aux Fricheurs une soirée sous les flocons. Prochains rendez-vous des soirées Winter les samedis 4 février et 4 mars !

Le décor montagnard du food-court toulousain reste à découvrir jusqu’au 15 mars – de quoi profiter encore quelques temps d’un diner insolite dans un igloo ou une télécabine !

Coté Food au menu : Les MAC, le Bagel Français et Pizza Lopez nous régalent avec leur carte revissée aux saveurs hivernales. Les plats signatures de cette année à (re)découvrir et à déguster sans tarder : le bagel raclette, le burger montagnard ou encore, la pizza savoyarde. Le stand « Comment Savoie ? » propose quant à exclusivement de la raclette !

Et aussi le 21 janvier !

Tous les 3èmes samedis du mois et ce tout au long de l’année, la Friche invite ses hôtes à un voyage à travers le temps en musique avec un changement d’époque toutes les heures ! Décollage prévu dans les années 80 pour un atterrissage dans les années 2000.

La prochaine soirée Chronologic : ce samedi 21 janvier.

Infos pratiques:

La Friche Gourmande

11 Imp. Didier Daurat

31400 Toulouse

Réservation: https://www.lafrichegourmandetoulouse.com/privatisation-bar-toulouse