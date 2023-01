Les Cadors, Les Cyclades, l’Envol…les sorties cinéma de la semaine !

Partager Facebook

Que voir au cinéma cette semaine ? On pourra voir en salle Les Cadors, Les Cyclades, L’Envol, Grand Marin, Les Rascals et l’Immensita.

Les Cadors de Julien Guetta

Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg.

Les Cyclades de Marc Fitoussi

Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce !

L’Envol de Pietro Marcello

Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. La jeune fille fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village.

Grand marin de Dinara Drukarova

Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, Björn Hlynur Haraldsson

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage.

Les Rascals de Jimmy Laporal-Tresor

Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals.

L’Immensita de Emanuele Crialese

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.