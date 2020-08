Toulouse les Orgues investit la Cathédrale Saint Etienne !

Partager Facebook

Toulouse les Orgues convie les passionnés de musique et les amoureux du patrimoine à un rendez-vous estival : « Les quartiers d’été de Toulouse les Orgues ». Prochain moment les 26,27 et 28 aout à la Cathédrale Saint Etienne !

Entre le 29 juillet et le 19 septembre, des lectures musicales sont organisées à la basilique Saint-Sernin, à la cathédrale Saint-Étienne et à l’église du Gesu. Une pause fraîcheur associant plaisir de la musique et découverte originale de trésors toulousain. La recette pour patienter jusqu’au Festival !

Le prochain rendez-vous est pris à la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse les 26,27 et 28 aout avec comme thématique « Raconte-moi l’orgue ! » Ces lectures musicales racontent des histoires d’orgues toulousains : le Cavaillé-Coll de la basilique Saint-Sernin et celui de l’église du Gesu, l’orgue perché en nid d’hirondelle de la cathédrale Saint-Étienne … Les histoires écrites par Marie Baltazar seront narrées par le comédien Éric Vanelle associé au Théâtre du Grand Rond et illustrées en musique par l’organiste Loriane Llorca. Trente minutes en fin d’après-midi pour embarquer dans une machine à remonter le temps, se plonger dans un nouvel univers et faire la connaissance d’un instrument mystérieux !

Plus d’infos et réservations : https://toulouse-les-orgues.org/