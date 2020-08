Montauban : Une nouvelle exposition à l’Ancien Collège

Partager Facebook

Découvrez l’exposition « PORTRAITS & PAYSAGES Cinquante ans d’explorations » à l’Ancien Collège du 17 au 22 août 2020.

Jean Claude Tournou-Bergonzat a, de par ses études, acquis un excellent bagage en dessin académique et en littérature alpine. Ce sportif infatigable, cet « ethnogéographe », est un familier de l’exploration, de l’aventure, de la genèse que la montagne inspire à l’homme.

Ses précieuses collections de peintures voyagent lors d’expositions personnelles ou collectives non seulement dans la région pyrénéenne mais également dans les villes Alpines, à Marseille, à Lyon, à Paris pour ne citer qu’elles.



L’écriture fait également partie de ses moyens d’expression. Il est l’auteur de nombreux articles, de récits, de reportages. Il a également collaboré au classement du Mont Perdu au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette exposition invite le visiteur à partager un arrêt sur images et ce, sur cinquante ans d’activités pluridisciplinaires. Tout un chacun pourra trouver matière à réflexion parmi les études et travaux, l’iconographie d’un observateur animé par une curiosité insatiable, expert de son département, de sa ville, de la latitude Pyrénées-Méditerranée, et au-delà même des Tropiques.

Ancien Collège

Adresse : 2, rue du collège – 82000 MONTAUBAN

Du lundi au samedi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 18h

Entrée libre et gratuite

Tél. : 05 63 22 13 96