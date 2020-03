Toulouse. Les défis Martiens avec la Cité de l’Espace

Partager Facebook

La Cité de l’espace invite les enfants à réaliser, chez eux, des expériences ludiques et pédagogiques sur la thématique de l’exploration martienne dès ce jeudi 2 avril à 10h.

Site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace poursuit son engagement auprès des plus jeunes durant la période de confinement.

Dès le jeudi 2 avril 2020, tous les enfants et particulièrement les élèves de cycle 2 (CP/CE1/CE2) sont invités à télécharger, depuis le site Internet de la Cité de l’espace, de nombreuses ressources pédagogiques sur la thématique de la future mission spatiale MARS 2020. Ainsi, par le biais d’activités et expériences à réaliser en famille, les plus jeunes s’amusent tout en abordant les questions de la programmation et de la robotique, deux compétences travaillées en cycle 2.

Mission to Mars

Dès le jeudi 2 avril 2020, à 10h00, elle invite les enfants de 6 à 8 ans à se rendre sur le site Internet www.cite-espace.com pour télécharger expériences et activités éducatives sur la thématique de l’exploration martienne. Ce sujet s’inscrit au cœur de l’actualité spatiale puisque le robot PERSEVERANCE de la NASA décollera pour la planète Mars, le 17 juillet prochain. La Cité de l’espace proposera un grand événement à cette occasion.

Les apprentis pilotes sont donc conviés à se préparer à une nouvelle mission spatiale : piloter le robot PERSEVERANCE sur la planète rouge. Grâce à des activités « déconnectées », c’est-à-dire sans recours à un ordinateur et réalisables avec des objets du quotidien, les plus jeunes s’initient à la programmation et à la robotique, guidés par les explications de la Cité de l’espace. En famille, ils abordent de nombreuses thématiques autour de l’exploration spatiale de manière amusante et enrichissante. Différentes notions seront ainsi abordées telles que les robots, les déplacements dans l’espace, la robotique, la programmation, les missions d’explorations spatiales, l’astronomie, la planète Mars…

Les familles pourront envoyer par mail leurs productions à la Cité de l’espace qui se chargera de les partager sur son site Internet www.cite-espace.com.

Défis robots martiens

En partenariat avec MGEN, la Cité de l’espace lançait en novembre dernier, LE DÉFI ROBOTS MARTIENS, un projet pilote qui visait à initier 200 élèves de cycle 2 (CP/CE1/CE2) de l’Académie de Toulouse à la robotique et à la programmation en prenant exemple sur la future mission d’exploration spatiale MARS 2020 et son robot PERSEVERANCE.

Durant 4 mois, huit classes ont ainsi pu réaliser des travaux grâce à deux mallettes : l’une contenant de nombreuses expériences pour permettre aux élèves de se familiariser aux spécificités de la planète Mars ; l’autre hébergeant 6 petits robots nommés Blue-bot, des plateaux de jeu adaptés, un rover inspiré de CURIOSITY (NASA) et une tablette.

Le jeudi 2 avril 2020, ces 200 élèves avaient rendez-vous à la Cité de l’espace pour relever collectivement de nombreux défis et faire fonctionner leur rover sur une maquette simulant le sol martien. Mais face aux décisions gouvernementales liées au Covid-19, la Cité de l’espace s’adapte et part à la rencontre des élèves participant en proposant, sur son site Internet, de nombreuses expériences et activités ludiques et pédagogiques à réaliser en famille.

Engagée dans la promotion de la culture spatiale et astronomique pour tous, la Cité de l’espace a fait le choix d’aller plus loin en rendant ces activités également accessibles à tous les curieux, enfants, parents, enseignants, qui voudront s’essayer aux missions martiennes.

Plus d’informations : https://www.cite-espace.com/