Toulouse. Les Curiosités sont de retour en 2023 avec un nouveau format !

Après de longs mois de silence, les Curiosités sont de retour avec un nouveau projet. Premier temps fort : Les Sessions Curio le 16 février avec Specy Men, NeS, Joysad, Prince Waly et Grizzy.



Depuis de longs mois, les Curiosités n’avaient pas donné de nouvelle. Comme une amie sans nouvelle, on attendait quelque chose. C’est sans une petite émotion, quelles sont de retour avec des nouveautés. Plus de Curiosités du Bikini mais des Sessions Curio avec des artistes, des influenceurs ou encore des youtubeurs.

Précédemment aux Curiosités !

Le Weekend des Curiosités a vu le jour en 2009. Depuis, il y a eu 10 éditions du festival et pas moins de 50 soirées Curiosités du Bikini. De l’imposante scène du Port Sud de Ramonville en passant par le festival ‘dans les murs’ du Bikini, Les Curiosités ont vu défiler sur scène plus de 250 artistes à leur tout début. Notamment Lomepal, Clara Luciani, Angèle, Fakear, Bigflo & Oli, Feu! Chatterton, L’Impératrice, Bon Entendeur, Vladimir Cauchemar, Eddy de Pretto et tant d’autres.

Voilà, 10 années ont passé… Enfin non, 13 plus précisément, dont 2 années sous COVID. Et voilà un nouveau projet pour 2023.

Le retour des Curiosités

Pour son retour en 2023, de la jeunesse mais toujours la même philosophie. « Une nouvelle équipe est en place : « jeunesse au pouvoir » même si les anciens sont toujours derrière. Et, puisque les Curiosités c’est avant tout une histoire d’amour entre les artistes et le public, notre philosophie reste inchangée : la programmation de groupes en développement, d’artistes locaux et un prix de place toujours accessible » expliquent les organisateurs.

Le format va changer pour nous amener au Weekend des Curiosités les 2, 3 et 4 juin 2023. Les Curiosités du Bikini changent de nom et deviennent Les Sessions Curio. L’expérience ‘spectateur’ va être repensée et intégrera de nouveaux intervenants comme des présentateurs, des youtubeurs, des médias ou encore des influenceurs.

Premier rendez-vous le 16 février 2023 avec Specy Men, NeS, Joysad, Prince Waly et Grizzy au Bikini.

Réservations: https://lebikini.com/2023/02/16/sessions-curio-1