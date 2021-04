Toulouse. L’émission « La Cité – Les rencontres de l’économie » le 21 avril

Partager Facebook

La Cité – Les rencontres de l’économie, l’émission sur l’innovation durable et collaborative en Occitanie sera disponible le 21 avril de 11h à 12h15.

Ce mercredi, il ne faudra pas rater cette émission spéciale sur le site de la Cité de l’Economie. L’émission sur l’innovation durable et collaborative en Occitanie donne la parole à celles et ceux qui agissent et innovent pour une économie écologique, collaborative et durable.

Dans la période actuelle ou l’économie est lourdement impactée, La Cité s’engage aux côtés des entreprises. Elle les accompagne à la fois dans leur transformation et dans leur adaptation face à la crise. L’émission « La Cité – Les rencontres de l’économie » sera filmée en direct depuis un plateau TV installé au sein du nouvel espace emblématique de l’innovation à Toulouse. Interviews et reportages se succèderont pendant 1 heure 15.

L’émission donnera la parole aux entreprises et à celles et ceux qui accompagnent les entreprises au sein de La Cité aux côtés de la Région Occitanie : AD’OCC, At Home, Nubbo et Roselab.

Animées par la journaliste Emmanuelle Durand Rodriguez, les tables rondes réunissent :

– La Vice-Présidente de la Région Occitanie en charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur

– Thomas Bessière, co-fondateur et directeur général d’Hinfact

– Linda Nicolini, fondatrice et CEO de Swallis Medical

– Jean-Christophe Poisson, co-fondateur et directeur de Vortex.Io

– Cathy Sahuc, co-fondatrice et directrice générale de Murmuration

– Jean-Marc Bouchet, président de Qair

Pour s’inscrire sur le site de la Cité !