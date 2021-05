Réouverture : Les Films à voir à l’Utopia Tournefeuille et Borderouge

Partager Facebook

Les cinémas Utopia de Tournefeuille et Borderouge se préparent à recevoir le public à partir du 19 mai. Découvrez les films pour la réouverture !

Six mois. Six longs mois de fermeture pour les salles obscures. Et puis, le 19 mai, les cinémas retrouveront leur public dans des jauges limités, et en respectant les règles sanitaires ainsi que le couvre-feu. Tous les établissements se préparent avec une programmation alliant des films déjà sorties, à l’espérance d’exploitation courte avant le deuxième confinement, et des nouveautés.

Pour les cinémas Utopia de Toulouse, on connait les films en salle pour la réouverture. Il y aura des long métrages récompensés par les Césars ou Oscars comme Adieu les cons, Drunk ou encore des nouveautés comme Mandibules de Quentin Dupieux et Falling de Viggo Mortensen.

Les films programmés :

> Adieu les Cons

> ADN

> Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

> Drunk

> Falling

> La Baleine et l’Escargot

> Mandibules

> Michel-Ange

> Slalim

> Une Vie Secrète.

Pour connaitre toutes les dates et les horaires :