Toulouse. Le restaurant Pop Up On a mangé sur la lune se décline en take away

Le restaurant Pop Up On a mangé sur la lune se décline en take away avec de nouveaux chefs en résidence pour ce concept des Halles de la Cartoucherie et de Lune Bleue.

De janvier à mars, Les Halles de la Cartoucherie et Lune Bleue proposaient un concept de restaurant pop up baptisé On a mangé sur la Lune. Ce rendez-vous culinaire tout à fait insolite avait pour objectif de faire tester aux gastronomes toulousains, le temps d’une soirée, le concept gastronomique de candidats pour la Halle gourmande.

En dix semaines d’exploitation, 10 chefs ont été reçus , 400 convives ont été accueillis et tout autant de commentaires et d’avis ont été enregistrés sur les candidats testés.

Face à ce succès, et prenant acte des différentes consignes sanitaires imposées par la situation, le restaurant rouvre ses portes dans une version take away sans rien perdre des valeurs de mutualisation, de découverte et de diversité culinaire qui ont conduit le projet depuis sa création.

On a mangé sur la Lune # à emporter garde les mêmes principes et va plus loin :

↘ 3 chefs accueillis en résidence pour une grande diversité culinaire : plutôt plats mijotés, plutôt vegan, plutôt tapas ou cuisine d’ailleurs… Seul ou à plusieurs, cette approche permet de satisfaire l’envie de chacun sans jamais se lasser et donne la possibilité aux toulousains de tester en version miniature le futur esprit de la Halle gourmande.

↘1 charte de valeurs communes : des produits locaux et de saison, de la cuisine 100% maison, des portions équilibrées et zéro déchets plastiques

↘1 site internet – https://auberge.lunebleue.coop – pour commander en ligne avant de venir

chercher sa commande sur place.

Les chefs en résidence :

↘ Bloomy Vegan et son authentique kobab 100% végétal, et ses délices du Moyen Orient sans produits d’origine animale, et des douceurs cruelty free à découvrir

↘ Lanne Craoh et les recettes secrètes de la cuisine thaï, des classiques avec la petite touche maison aux plats les mieux gardés des familles thaïlandaises

↘ Une cuisine de transition et du monde d’après de Lune Bleue avec les chefs Dominique Bordier et Stéphane Terracher qui puisent dans les grands classiques français, mais aussi dans les cuisines créoles ou d’Asie

Les commandes sont enregistrées sur le site internet https://auberge.lunebleue.coop/ ou sur place et à retirer directement à Lune bleue, 3 place Montoulieu 31000 Toulouse