Toulouse. Le pont Saint-Pierre passe à sens unique pour les voitures

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des nouveautés pour les usagers de la route en centre-ville avec le Pont Saint-Pierre à sens unique. Sans compter sur la création d’une piste cyclable à double sens à compter du 5 avril

Pour sécuriser les déplacements des cyclistes et des piétons et faciliter les trajets des automobilistes, le pont Saint-Pierre a fait l’objet d’une large concertation des habitants et usagers et de deux expérimentations de piétonnisation durant les étés 2022 et 2023.

A compter du 5 avril, le pont Saint-Pierre et la rue du pont Saint-Pierre, passeront à sens unique de Saint-Cyprien en direction du centre-ville. Une piste cyclable à double sens sera également créée sur l’ensemble de cet axe.

De juin à septembre, le pont sera réservé aux piétons et aménagé en lieu de détente convivial. Exceptionnellement cet été, la piétonnisation sera prolongée jusqu’au mois d’octobre pour permettre le passage du spectacle de rue Le gardien du temple, Opus II : la Porte des Ténèbres imaginé par la compagnie la Machine.