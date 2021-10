Toulouse. Le Parc des Ritouret se prépare pour le Festival des Lanternes 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Dès lundi, le Parc du Ritouret sera fermé pour accueillir le début de l’installation du Festival des Lanternes 2021 à Blagnac.





Le Festival des Lanternes aura lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

Chaque soir de 18h à 23h, le Parc du Ritouret se transformera en ville de lumières et offrira un spectacle grandiose créé grâce au talent des 80 artisans chinois de Zigong.

Le chantier se prépare

Le plus grand parc de lanternes au monde (hors la Chine) se prépare… 2 500 lanternes, 180 tonnes de métal, 80 000 ampoules,1 tonne de porcelaine, 50 000 m2 de soie, 30 000 mètres de céramique, des sculptures lumineuses monumentales jusqu’à 15 mètres de haut, 2 mois de création avec 80 artisans chinois installés sur place, des animations d’exception avec les artistes de l’Opéra de Sichuan et un parc de dinosaures plus vrais que nature…

Dès octobre, et pendant 2 mois, métalliers, peintres, soudeurs, couturières… déploieront leur savoir-faire ancestral pour façonner et installer ces sculptures monumentales venues tout droit de la province du SICHUAN.

Le Parc du Ritouret sera donc partiellement fermé du 11 octobre 2021 au 25 février 2022. Ce qui amène des aménagements comme le déplacement du Marché place des marronniers ou de nouveaux horaires pour Odyssud, la Médialudo ou encore la brasserie. On vous invite à vous rendre sur leurs pages internet ou Facebook.

Mise en place de la sécurité au Parc du Ritouret

Pour la sécurité des très nombreux visiteurs attendus au Festival des Lanternes, la ville de Blagnac a fait des ajustements dans le Parc du Ritouret. Un clôture est mise en place tout autour avec des accès à différents points. En dehors du périmètre dédié au festival des lanternes, plusieurs parties du parc du Ritouret restent accessibles au public comme les terrains de tennis, le citystade ou encore l’aire de jeux pour les enfants.

> https://www.mairie-blagnac.fr/actualites/pose-dune-cloture-autour-parc-ritouret.html

https://www.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/0038439387fd56e3ff803

S’y rendre en trois solutions

A partir de novembre pour s’y rendre, il y a plusieurs solutions. En voiture avec la mise en place de 3000 places de parking. La circulation sera d’ailleurs modifiée avec la fermeture dès 17h des rues. Place sinon aux transports en commun avec la ligne T1 du Tramway et les arrêts Pasteur, Odyssud ou le Relais. Enfin, un parking à vélo sera installé pour accueillir les visiteurs.

Pour plus d’infos : https://www.festivaldeslanternes-blagnac.com/