En ce vendredi 17 décembre de 6h à 10h, Le Grand Marché MIN de Toulouse ouvre ses portes au public lors d’une matinée exceptionnelle pour Noel.

Au Pavillon Fleurs et Gastronomie, les toulousains découvriront des produits de Noël avec de nombreuses dégustations avec les producteurs. Des surprises, un petit déjeuner et le résultat du concours de Noel auront lieu dans la matinée. Et puisque c ‘est la journée du pull de Noel, tout le monde est invité à en mettre un !