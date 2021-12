Le Japon s’invite chez Uniqlo Toulouse

Partager Facebook

Le Toulouse Sake Club fait son grand retour chez Uniqlo Toulouse pour les fêtes du 18 au 24 décembre avec une boutique éphémère japonisante avec une sélection de plus de 80 produits japonais.

Vous pourrez ainsi découvrir une sélection d’alcools japonais inédits sur Toulouse (saké japonais, whisky, umeshu, shochu, yuzushu, des liqueurs, bières japonaises…), mais aussi des livres sur le Japon, découvrir les activités du club ( club de dégustations dédiés aux alcools japonais, des initiations à la dégustation de saké japonais…), des coffrets « découverte et dégustation de saké japonais » et bien d’autres surprise à découvrir durant les fêtes. Les idées cadeaux en provenance du Japon ne manqueront pas pour garnir le pied du sapin à quelques jours de Noël !

En plus des produits proposés, les visiteurs pourront participer à un jeu concours qui leur permettra de gagner de nombreux cadeaux.

Le Toulouse Sake Club, créée par Bertil LAUTH, Saké Sommelier et fondateur d’Occitanie Japon, souhaite faire découvrir le Japon à travers sa gastronomie et ses alcools. La marque toulousaine propose un boutique en ligne avec plus de 80 références, un club de dégustations, des masterclass et des événements japonisants. Le Toulouse Saké club a été reconnu par le ministère japonais de l’Agriculture de la Forêt et de la Pêche «Japanese Food supporter».

En savoir plus : https://toulousesakeclub.com/