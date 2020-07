Toulouse. Le Festival Grindhouse Paradise à la rentrée

Partager Facebook

La première édition du Grindhouse Paradise, festival de films de genre, aura bien lieu à la rentrée à Toulouse, à l’American Cosmograph.

Les 24, 25 et 26 avril dernier, l’association Fantastic Film Festival devait organiser au cinéma American Cosmograph de Toulouse la première édition du Grindhouse Paradise, un festival de film fantastique. Avec le confinement mis en place par le gouvernement et la fermeture des salles de cinéma, il n’a pas eu lieu et une version en ligne l’a remplacé en attendant son retour dans les salles. Pas de panique, la première édition a lieu à la rentrée.

Le Grindhouse Paradise est un festival consacré au cinéma de genre, aussi bien le fantastique, la SF, l’horreur, le thriller entre autres. La programmation propose de découvrir ce qui se fait de mieux dans le cinéma fantastique avec des avant-premières, des inédits, des rencontres et des films cultes. Rendez-vous les 4, 5 et 6 septembre 2020 au cinéma l’American Cosmograph de Toulouse pour un rafraîchissement de la rétine placé sous le signe du cinéma fantastique.

Toute la programmation : http://grindhouseparadise.fr/

Le teaser signé du collectif Superfruit