Toulouse. Le Capitole illuminé en bleu pour les enfants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi 20 novembre, à la tombée de la nuit, le Capitole sera illuminé en bleu pour participer à l’opération « Mettre en lumière les Droits de l’enfant », lancée par l’Unicef. Cette journée sera identifiée sur les réseaux sociaux avec les hashtags #EnBleuPourUnicef et #JourneeMondialeDeLenfance.

La Mairie de Toulouse avait déjà consacré les jeudi 4 et vendredi 5 novembre aux droits des jeunes et des enfants en permettant aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux professionnels de se rencontrer et de s’exprimer, place du Capitole sur les droits de l’enfant et la place des jeunes dans la cité.