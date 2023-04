Toulouse. Le Canaille Club ouvre ses portes cette semaine 

Partager Facebook

Le 19 avril, le Canaille Club ouvre ses portes pour débuter la saison estivale à Toulouse après 7 ans de succès.

Pour cette nouvelle saison, l‘adresse, devenue un incontournable des soirées d’été toulousaines, revient à ses débuts autour d’un esprit guinguette, plus cosy, plus intimiste et plus convivial. Le tout autour d’un espace et d’une carte totalement repensés.

À déguster en terrasse (500 places) ou en intérieur (350 places), la nouvelle carte du Canaille Club met cette année à l’honneur les plats canailles et les viandes cuites au feu de bois.

Un joli programme culinaire

Coté Canailleries, planche de charcuterie, planche de fromages, cromesquis de pied de cochon, cœurs de canard, truite gravlax, poellée de chipirons, tartine sardines / aïoli, œuf mayo, gnocchis, burrata, frites maison… se partagent en famille ou entre amis !

Coté grill, bavette angus, entrecôte simmental, araignée de veau, dorade entière, échine de cochon et un large choix de côtes de bœuf régaleront les plus gourmands.

Et pour le dessert, crémeux chocolat, baba au rhum, glace yaourt brassé, café gourmand… apporteront la note finale !

Côté boissons, une large offre de bières, des cocktails création évoluant au gré des envies du chef de bar et une jolie sélection de vins.

Des animations durant la saison

Le lieu de vie nous invite à la détente et au partage autour d’une partie de pétanque (terrains intérieur et exérieur), de babyfoot, de beer-pong ou de borne d’arcade. Et pour ceux qui souhaiteraient s’offrir un petit moment de rire, le Studio 55, continue quant à lui de proposer des spectacles les soirées d’été.

Et parce que le Canaille Club n’oublie jamais personne, l’emblématique Canailleflix fait aussi son grand retour pour le plus grand bonheur des kids !

Les nouveautés 2023 : une programmation musicale avec des DJ sets du jeudi au samedi pour profiter des secondes parties de soirées, des rendez-vous tout au long de la saison (nouvelle édition du Cobalt Market, 2ème volet du Canaille Comedy Club…).

site internet : https://www.canaille-club.com/