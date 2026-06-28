Soirée One Love Bachata : Le Rooftop Interference fait grimper la température ce dimanche près de Toulouse !

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Envie de prolonger le week-end dans une ambiance caliente tout en profitant d’une vue imprenable ? Ce dimanche 28 juin 2026, le célèbre Rooftop de l’Interference à Balma accueille la soirée « One Love Bachata & Baile Funk ». Un événement incontournable pour les passionnés de danses latines, les amateurs de rythmes brésiliens et tous les Toulousains en quête d’une fin de semaine mémorable sous les étoiles. Toulouseblog.fr vous dévoile le programme de cette soirée perchée.

Un coucher de soleil aux rythmes de la Bachata et du Baile Funk

Alors que la Ville rose et ses alentours profitent de l’été, l’Interference (Rooftop Gama) s’impose une nouvelle fois comme the place to be. Ce dimanche, l’établissement troque ses ambiances habituelles pour se transformer en un véritable temple de la danse latino-américaine.

Le concept One Love Bachata met à l’honneur deux univers musicaux aussi solaires qu’entraînants : la sensualité de la Bachata dominicaine et l’énergie brute du Baile Funk brésilien. Que vous soyez un danseur chevronné ou un simple curieux désireux de siroter un verre en musique, la promesse est la même : une piste de danse vibrante où les influences se mélangent et où les sourires se croisent.

L’expérience prendra une dimension toute particulière au moment de la golden hour. Quoi de plus magique que de voir le soleil se coucher sur l’horizon toulousain tout en se laissant porter par des rythmes chaloupés, avant de continuer à danser sous un ciel étoilé ?

DJ Gaby et DJ M’Jie : Les maîtres de cérémonie aux platines

Pour s’assurer que la température ne redescende jamais, le Rooftop Interference a fait appel à deux experts des sonorités latines et urbaines : DJ Gaby et DJ M’Jie.

Ces deux orfèvres des platines auront la lourde (mais délicieuse) tâche de faire vibrer le public de l’ouverture des portes jusqu’au bout de la nuit. Leurs sets rythmés promettent des transitions millimétrées entre la douceur romantique de la Bachata et les percussions frénétiques du Baile Funk. Leur seul objectif de la soirée ? Vous faire danser, connecter et vibrer à l’unisson.

Un Dress Code « Blanc » pour une soirée tout en élégance

Pour parfaire l’esthétique de cette soirée qui s’annonce déjà très visuelle, les organisateurs ont lancé un appel à l’élégance avec un dress code imposé : Blanc 🤍.

Imaginez la scène : un rooftop chic, des lumières tamisées, et une foule vêtue de blanc ondulant au rythme de la musique. Une consigne qui promet non seulement une harmonie parfaite sur la piste de danse, mais aussi des photos souvenirs exceptionnelles pour immortaliser ce début d’été 2026. Sortez vos plus belles tenues estivales immaculées !

Informations Pratiques : Préparez votre soirée

Vous trépignez d’impatience à l’idée de rejoindre la piste ? Voici le récapitulatif pour organiser votre venue ce dimanche.