Toulouse : l’artiste XIRO expose au Filochard

L’artiste graphique toulousain Xiro expose son travail au bar Le Filochard à Toulouse jusqu’au 1er avril prochain.

Xiro, artiste graphique toulousain, manie l’encre noire et le graphite pour créer un univers sombre et subliminal, auquel s’ajoute un soupçon de folie et une pincée de poésie. Lors de son exposition au bar Le Filochard, 8 place du Pont Neuf à Toulouse, du 7 février au 1er avril 2023, il présentera une sélection de dessins de végétation venue d’un autre monde, flottant dans le vide entre des planètes inconnues.

Animé depuis toujours par le dessin, il passe un an à Prép’art Toulouse puis 3ans à l’ESBAT (Tours) et obtient son DNAP en 2015. Par la suite il retourne à Toulouse et travaille pour des musées et des particuliers en temps qu’illustrateur indépendant. En 2021 il trouve une place dans un atelier d’artiste et rejoint l’association « le print club » qui regroupe 6 artistes toulousains, tous issus des arts graphiques. Du live painting au tatouage sur ongles, en passant par l’encre de chine, la peinture et l’aquarelle, il expose à présent ses travaux dans divers lieux Toulousains.

Instagram @xiro.zero