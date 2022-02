Toulouse. La Saint-Valentin aux 3T !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre des 3T de Toulouse propose une soirée spéciale Saint-Valentin ce lundi soir.

Le 14 février marque le jour des amoureux, des amoureuses partout dans le monde. A Toulouse, il sera possible de se faire un restaurant ou encore s’offrir une sortie au théâtre. Pour l’occasion les 3T célèbrent l’amour avec humour.

Avec six comédies à l’affiche, il y aura des rires , de l’humour et de l’amour. La soirée commencera d’ailleurs par un apéro tapas puis, chacun choisira le spectacle de son choix entre : Les femmes ont toujours raison, Une semaine pas plus, Chérie on se dit tout, Les Hommes viennent de mars les Femmes de Venus, Oui! ou encore Faites l’amour pas des gosses.

Difficile de faire son choix pour la Saint Valentin aux 3T !

Infos : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/