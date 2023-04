Toulouse. La Brasserie Caporal Fête ses 5 ans !

Partager Facebook

La brasserie Toulousaine Caporal célèbre ses 5 ans lors de trois journées exceptionnelles les 18, 19 et 20 avril.

5 ans est un cap. De celui qu’on passe avec les amis surtout quand il s’agit de l’anniversaire d’une brasserie. Caporal prend de l’âge et nous accompagne depuis plusieurs années avec sa gamme de bières uniques conçues à Toulouse. Pour l’occasion, trois soirées sont programmés les 18, 19 et 20 avril. Et, le programme est alléchant : jeu, tournoi, animations et de la bière pour le plaisir.

Et de la bière, Caporal en a toute une gamme ! On y retrouve la Blonde de Soif, la Blanche de France, la Rousse de plaisir, le Casque d’Or, Tata IPA et Mémé la Castagne – nos deux préférées. Toute la gamme sera à déguster lors de ces trois jours de fêtes.

Un programme de fête

MARDI 18 AVRIL

LA BRASSERIE DÉGOUPILLE SANS MODÉRATION!

Tournoi de pétanque !(Sur inscriptions directement à la Brasserie!

Loto débile avec plein de lots Capo et de tous nos partenaires!



MERCREDI 19 AVRIL

LA BRASSERIE PART EN DÉGUSTATION!

Visite ouverte de la Brasserie et ateliers dégustations dans notre labo!🍻(Sur inscriptions à la Brasserie!)

Open taproom avec nos invités, amis et brasseurs locaux BBT Brasseur Toulousain Brasserie de la Seillonne et Aviateur !

French mousse and French food trucks! Avec Papinette et Tonnerre de crêpes Toulouse !

JEUDI 20 AVRIL

LA BRASSERIE NE RÉPOND PLUS!

Apéro gourmand tourne broche avec Copains Comme Cochons !

Funny beergarden avec jeux gonflables!

Et la fête toute la soirée avec Les Jolies Musiques !

Infos : https://brasseriecaporal.fr/