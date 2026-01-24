Toulouse Guitare : Marina Viotti et Gabriel Bianco, un duo de prestige aux Cuisines

L’association Toulouse Guitare continue de faire rayonner les cordes dans la Ville Rose. Ce dimanche 25 janvier, elle nous propose une rencontre au sommet : celle de la mezzo-soprano Marina Viotti, récemment récompensée d’un Grammy Award, et du guitariste virtuose Gabriel Bianco, figure de proue de la guitare classique française.

Ensemble, ils exploreront les liens fascinants entre les répertoires français et espagnols, posant une question poétique : est-ce la France qui rêve de l’Espagne, ou l’Espagne qui rêve de la France ?

L’excellence musicale au cœur du patrimoine

Fidèle à sa mission, Toulouse Guitare investit l’un des plus beaux lieux de la ville : l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Ce concert est une occasion unique de vivre une expérience acoustique rare dans un cadre historique.

Comme à chaque rendez-vous de l’association, la soirée mettra également à l’honneur la relève avec une première partie assurée par de jeunes guitaristes talentueux issus de notre région.

📍 Infos Pratiques

Date : Dimanche 25 janvier 2026

Horaires : De 17h00 à 18h30

Lieu : Auditorium Saint-Pierre des Cuisines (12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse)

Public : Tout public (recommandé à partir de 8 ans)

Tarifs : De 12 € à 20 € (Abonnement saison : 75 €)

Gratuité : Pour les moins de 12 ans

Contact & Réservations : 06 25 04 15 05 ou toulouse.guitare@yahoo.com

Le saviez-vous ?

L’association Toulouse Guitare a été créée en 2017 pour prolonger l’héritage de la première classe de guitare de Toulouse (fondée en 1967). Son objectif est de faire découvrir toutes les facettes de cet instrument à travers des artistes de renommée mondiale.