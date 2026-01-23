Détours de Chant : 25 ans de passion et de diversité, le festival commence demain à Toulouse !

Le compte à rebours est lancé. Demain, la Ville Rose s’accorde au rythme des mots et des mélodies : le festival Détours de Chant ouvre sa 25e édition. Un quart de siècle, ça se fête, et cette année encore, l’événement prouve qu’il est bien plus qu’un simple festival de musique : c’est un véritable carrefour des cultures.

Un quart de siècle au service de la curiosité

Depuis sa création, Détours de Chant s’est imposé comme un dénicheur de talents hors pair. Sa force ? Mettre en lumière les mille et une facettes de la chanson en faisant cohabiter sur une même affiche des artistes connus et reconnus avec des pépites en pleine émergence.

Cette programmation exigeante défend avec ferveur :

L’écriture et l’oralité : où le texte reprend ses droits.

L’expression musicale : sous toutes ses formes, sans frontières de genre.

Un festival fidèle à ses valeurs : Rencontre et Engagement

Pour souffler ses 25 bougies, l’événement reste fidèle aux valeurs qui ont forgé son identité : la rencontre, la diversité et l’engagement.

Si le cœur du festival bat pour la langue française, cette édition 2026 est une ode au voyage et à l’ouverture. Fidèle à l’esprit toulousain, on y chantera bien sûr en français, mais les scènes résonneront également en occitan, en espagnol ou en arabe. Une pluralité linguistique qui reflète la richesse du monde actuel et la volonté du festival de créer des ponts entre les cultures.

Demain, le coup d’envoi !

Dès demain, les salles emblématiques de la métropole toulousaine (Le Bijou, La Cave Po’, le théâtre du Pavé, le théâtre du Grand Rond, Les Mazades, Le Metronum, le Bikini…) ouvriront leurs portes pour deux semaines de partage. Que vous soyez amateur de textes profonds, de rythmes métissés ou de découvertes audacieuses, il y a forcément un « détour » qui vous attend.

La 25e édition de Détours de Chant vous attend : ne manquez pas le départ !

Informations Pratiques