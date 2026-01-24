Onda Mix au Metronum : L’esprit Rio Loco s’empare de Toulouse !

Partager Facebook

Vous avez aimé l’énergie vibrante de la scène Onda Mix lors du dernier festival Rio Loco ? Bonne nouvelle : la vibe est de retour ! Le Metronum se transforme en club géant le temps d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’électro mondiale et des rythmes métissés.

Une programmation explosive entre Maghreb et Futurisme

La soirée s’annonce intense avec un plateau d’artistes qui repoussent les frontières du genre :

AMMAR 808 : Le producteur tunisien, devenu incontournable depuis son album culte Maghreb United , est le maître des basses grondantes. Il fusionne avec brio les sonorités ancestrales et l’énergie brute des machines.

AZIZ KONKRITE : Véritable explorateur du son, il puise dans ses archives de 45 tours chinés au Maroc pour créer un mix inédit. Chaâbi, Gnaoua et Raggada se rencontrent dans des sets taillés sur mesure pour le dancefloor.

JALI FLORA : Cette « glaneuse de sons » insatiable vous fera découvrir ses dernières pépites. Passionnée de vinyles et de sono mondiale, elle promet une sélection pointue et hautement contagieuse.

Pourquoi y aller ? Parce que c’est l’occasion rare de retrouver l’effervescence des nuits de Rio Loco en plein cœur de la saison, dans l’écrin sonore parfait du Metronum. Que vous soyez fan d’ethno-techno ou simplement en quête d’une soirée clubbing qui sort de l’ordinaire, l’Onda Mix est le rendez-vous toulousain à ne pas manquer.

Infos Pratiques :

Lieu : Le Metronum (Grande Salle)Toulouse

Configuration : Debout / Placement libre

Durée : 05h00 de live & mix

Ambiance : Électro / Global Beats / Clubbing