Nneka en concert dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En 20 ans de carrière la chanteuse nigéro-allemande continue de travailler sans relâche. Après la sortie de trois albums : Victim of Truth, No Longer at Ease et My Fairy Tales, elle a donné près de 300 spectacles en Europe et plus d’une centaine aux États-Unis et au Canada.

Entre reggae, hip hop et soul, ce sont ses textes à caractère politique qui l’ont rapidement imposée comme l’une des voix les plus puissantes d’Afrique. Les textes de Nneka abordent une myriade de questions sociales, notamment l’amour maternel, les peines de cœur et la quête de justice.

Son single Heartbeat [2009] lui a permis d’atteindre le Top 20 au Royaume-Uni et d’obtenir un featuring de NAS. Il a également été samplé par Rita Ora pour son tube R.I.P., Numéro 1 au Royaume-Uni. Elle a remporté le MOBO du meilleur artiste africain en 2009 et a participé au David Letterman Show et à l’émission 106 & Park de BET. En 2014, Nneka a rejoint le jury de la saison 4 de « Nigerian Idol ».

Rendez-vous ce dimanche dans la salle du Rex de Toulouse pour une date exceptionnelle.